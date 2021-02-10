Белоруссия запросила у России экстрадицию участника протестной акции

Генпрокуратура Белоруссии направила в Россию запрос об экстрадиции участника несанкционированной акции протеста Алексея Кудина, который обвиняется в сопротивлении милиционеру, передает ТАСС.

В белорусской прокуратуре сообщили, что он не явился на судебное заседание и был объявлен в розыск. «21 января 2021 года обвиняемый задержан на территории Московской области, о чем нас уведомили российские коллеги», — добавили в ведомстве.

В Генеральной прокуратуре отметили, что сотрудничество стран в данной сфере основано на Конвенции государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже полгода.