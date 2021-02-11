Лукашенко назвал Россию стратегическим союзником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию основным стратегическим союзником, передает БЕЛТА.
«Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера», — заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.
Он также отметил важность отношений с Китаем.
«При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия», — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что не видит весомых причин отказываться от многовекторности. «Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо будет руководить Беларусью», — отметил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко собрался на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос о предоставлении кредита на три миллиарда долларов. Белорусский минфин отрицает такие планы.