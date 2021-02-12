Премьер Белоруссии захотел получить деньги из Китая и России

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в случае отказа европейского бизнеса инвестировать в инфраструктуру республики, она всегда сможет получить деньги в России и Китае, пишет РИА Новости.

По его словам, в последние месяцы Запад не хочет вкладываться в экономику страны, тогда как Москва и Пекин заинтересованы в кредитовании Белоруссии. «Я бы посоветовал не волноваться на этот счет», — сказал Головченко.

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Он добавил, что Минск испытывает большую потребность в деньгах, на реализацию крупных государственных проектов на ближайшие пять лет ему нужно не менее 77,8 миллиарда долларов. Часть этой суммы белорусские власти намерены получить самостоятельно.

17 декабря 2020 года Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с репрессиями против гражданского общества. В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. Позже к новым санкциям присоединились Великобритания и США.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным с целью получить кредит от России на три миллиарда долларов вдобавок к ранее выданному на 1,5 миллиарда. Минфин Белоруссии эту информацию опроверг.