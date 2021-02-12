Раскрыта повестка встречи Лукашенко и Путина

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскрыл детали встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.

По его словам, переговоры глав государств состоятся в конце февраля. В их повестку будут включены вопросы углубленной интеграции между Москвой и Минском.

«С учетом того, что в последнее время происходит вокруг наших государств, я думаю, что президентам Белоруссии и России будет о чем поговорить», — сказал Макей.

О готовящейся встрече Путина и Лукашенко стало известно 10 февраля. Сообщалось, что темой обсуждения станет очередной кредит Минску в размере трех миллиардов долларов в дополнение к ранее выданным займам. Белорусский Минфин отрицает такие планы.