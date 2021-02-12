Лукашенко призвал белорусов сжать зубы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сторонников мирного и спокойного развития страны сжать зубы, собраться и пережить сложный период. Об этом сообщает БЕЛТА.

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«Мы должны сплотиться. У нас не один лидер в стране. У нас на местах настоящие лидеры. И они сегодня присутствуют», — сказал он и добавил, что необходимо всегда основательно анализировать те или иные предложения оппонентов.

Лукашенко подчеркнул при этом, что он является абсолютно мирным человеком, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать, противодействуя возникающим вызовам.

11 февраля Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что проект новой Конституции будет вынесен на референдум в начале 2022 года. Он отметил, что, приняв ее, придется переделать многие законы. И тогда, по словам Лукашенко, решится вопрос, «когда он уйдет».

По его словам, полномочия президента будут радикально перераспределены, так как в настоящий момент они тяжелы для одного человека. При этом Белоруссия должна оставаться президентской республикой, считает Лукашенко.