Лукашенко объявил главное условие своего ухода из власти

Президент Белоруссии Александр в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании объявил главное условие своего ухода из власти. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, для этого в стране должны сохраняться мир и порядок. «Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — заявил он.

Лукашенко также отметил, что Всебелорусское собрание должно быть стабилизатором на переходный период и у него должны быть конституционные полномочия. «Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно [Всебелорусское собрание] должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период», — добавил он.

Ранее Лукашенко, выступая с докладом, заявил, что проект новой конституции Белоруссии будет вынесен на референдум в начале следующего года. Он отметил, что, приняв новую конституцию, придется переделать многие законы. И тогда, по словам Лукашенко, решится вопрос, «когда он уйдет».

По словам президента, полномочия главы государства будут радикально перераспределены, так как в настоящий момент они тяжелы для одного человека. При этом Белоруссия должна оставаться президентской республикой, считает Лукашенко.