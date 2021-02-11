Лукашенко обозначил сроки решения вопроса своего ухода

Проект новой конституции Белоруссии будет вынесен на референдум в начале следующего года. Такие сроки обозначил президент Александр Лукашенко в ходе выступления на VI Всебелорусском народном собрании, сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, приняв новую конституцию, придется переделать многие законы. И тогда, по словам Лукашенко, решится вопрос, «когда он уйдет».

Президент Белоруссии также рассказал, что полномочия главы государства будут радикально перераспределены, так как в настоящий момент они тяжелы для одного человека. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой.

Ранее Лукашенко ответил на обвинения в подделке голосов на выборах. По его словам, фальсифицировать 80 процентов голосов невозможно. «Ну знаете, вот откровенно, ну у наших же губернаторов есть привычка — показать, у кого лучше. И кто-то полпроцента, процент, два мог дописать. Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80 процентов», — сказал президент.

Всебелорусское народное собрание проводится каждые пять лет с 1996 года. Лукашенко ранее заявил, что на мероприятии в этом году могут быть обозначены поправки в конституцию.