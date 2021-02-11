Лукашенко предложил подумать о корректировке Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подумать на корректировкой Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона», — сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Ранее он заявил, что страна переживает переломный период в своей истории.

Всебелорусское народное собрание проводится каждые пять лет с 1996 года. Лукашенко заявил, что на мероприятии в этом году могут быть обозначены поправки в Конституцию.

В стране с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против официальных президентских выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года.