Лукашенко во время пандемии собрал на мероприятие почти 3000 человек без масок

В Минске открылось Всебелорусское народное собрание с участием президента Александра Лукашенко. Большинство из почти 3000 участников не надели маски несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 11 февраля сообщает Tut.by.

Среди 2700 собравшихся масками воспользовались лишь несколько человек. При этом делегатам перед началом мероприятия раздавали по несколько пачек масок.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в начале марта получит еще 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат зарегистрировали в стране в конце декабря. Власти планируют привить от коронавируса более 5,5 миллиона человек, чтобы достичь коллективного иммунитета.

В Белоруссии не вводили жестких ограничений в связи с пандемией. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами. Он называл ситуацию вокруг коронавируса в мире массовым психозом.