Белоруссия получит еще 100 тысяч доз «Спутника V»

Белоруссия в начале марта получит еще 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

В начале февраля Белоруссия получила 40 тысяч доз, в стране ведется вакцинация медработников.

«В первых числах марта ждем еще 100 тысяч доз российской вакцины, после чего начнем прививать и других лиц из группы риска», — сказал Пиневич.

По его словам, речь идет о педагогах, работниках торговли и сельского хозяйства.

«В конце марта мы планируем массовый выход вакцины отечественного производства вместе с нашими российскими коллегами. Тогда мы уже начнем прививать все категории населения — тех, кто изъявит желание и у кого не будет противопоказаний», — сообщил министр.

«Спутник V» зарегистрировали в Белоруссии 21 декабря. Всего власти планируют привить от коронавируса более 5,5 миллиона человек, то есть более половины населения страны, что необходимо для достижения коллективного иммунитета.