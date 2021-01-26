Китай выразил готовность поставить в Белоруссию вакцину от коронавируса

Власти Китая выразили готовность поставить в Белоруссию вакцину от коронавируса. Об этом 26 января сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента Александра Лукашенко.

Глава республики провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Они поздравили друг друга с очередной годовщиной установления дипломатических отношений между странами и подробно обсудили различные сферы сотрудничества.

Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись информацией о принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Китайский лидер отметил, что причин успокаиваться пока нет. Минск и Пекин намерены быть максимально открытыми к сотрудничеству в этом вопросе. КНР подтвердила готовность поставить в Белоруссию вакцину от COVID-19 в нужном количестве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на белорусской территории создается совместное производство российской вакцины от коронавируса.