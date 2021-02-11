Лукашенко ответил на обвинения в подделке голосов на выборах

Подделать 80 процентов голосов на президентских выборах невозможно, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обвинения в фабрикации итогов голосования. Его слова приводит РИА Новости.

«Ну знаете, вот откровенно, ну у наших же губернаторов есть привычка — показать, у кого лучше. И кто-то полпроцента, процент, два мог дописать. Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80 процентов», — сказал президент.

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Он добавил, что «если кому-то не нравится 80 процентов», пусть будет 76 или 68, «как в среднем по анкетам». «Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа», — подчеркнул Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Эти слова делегаты встретили аплодисментами.

Ранее 11 февраля Лукашенко заявил, что Белоруссия переживает переломный момент в своей истории, и сравнил нынешнюю ситуацию с распадом СССР и его последствиями. «Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей», — уточнил он.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже полгода. Лукашенко уверяет, что за ними стоит Запад.