Лукашенко назвал белорусов святым народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал народ страны святым. Фрагмент его выступления на Всебелорусском народном собрании опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Материалы по теме «Нам такое будущее не нужно» Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?

«Недавно поляки, увидев, как мы "плохо" боремся с пандемией, вообще сняли всякие ограничения, экзамены и тестирования для наших врачей и медсестер. Только приезжайте, помогите спасти народ», — заявил Лукашенко.

Он задался вопросом, зачем к Белоруссии «лезут» и «чего-то просят», если в стране «совсем плохо».

«Послушайте, ну мы белорусы, святой народ. Мы готовы помочь каждому. Может, даже в ущерб себе. Но мы никогда не позволим понукать нами. Хватит», — сказал Лукашенко.

По его словам, белорусов 20 веков ставили на колени, им это надоело и теперь они будут жить своим умом.

В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов. Он утверждает, что за происходящим стоит Запад.