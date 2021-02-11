Лукашенко назвал Белоруссию «донором стабильности»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить втягивания республики в сферу влияния других государств, назвав ее «донором стабильности» в Европе. Его слова передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что сейчас в мире развернулась борьба за возможность воздействовать на Белоруссию. Несмотря на это, она продолжит сохранять «сбалансированные и разнообразные связи» с внешним миром. «Путь конфронтации во внешней политике — тупиковый», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Минск продолжит участвовать в стратегических миротворческих инициативах и предоставлять заинтересованным странам площадки для переговоров на своей территории. «Европа остается нашим общим домом: никуда от этого не денешься, мы — центр Европы», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что желает сохранить суверенитет Белоруссии при интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Он выступил против формирования новых наднациональных органов и предложил рассматривать объединение исключительно в рамках межотраслевого сотрудничества.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России и критиковал проект интеграции в рамках Союзного государства.