Белоруссия разработает новую концепцию внешней политики

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика до конца текущего года намерена разработать новую концепцию своей внешней политики, передает РИА Новости.

По его словам, причиной такого решения стали международные угрозы, которые уже возникли перед республикой или могут возникнуть в будущем. «Мы видим, что мир радикально изменился», — сказал Макей.

Он пояснил, что в документе Минск скорректирует подходы к отношениям с некоторыми странами, при этом не отказываясь от многовекторной политики.

Ранее Лукашенко заявил, что желает сохранить суверенитет Белоруссии при интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Он выступил против формирования новых наднациональных органов и предложил рассматривать объединение исключительно в рамках межотраслевого сотрудничества.

При этом он неоднократно критиковал Москву за осуждение многовекторной политики Минска и говорил о желании построить независимую Белоруссию.