Лукашенко заявил о продолжающихся попытках расшатать Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о продолжающихся попытках расшатать страну. Видео его встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, 2021 год будет очень непростой, в обществе есть «некоторое недопонимание процессов развития Белоруссии». Кроме того, внутренние и особенно внешние силы хотят дестабилизировать обстановку, на Минск идет давление по всем направлениям.

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«Сегодня уже нам претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять в нарушение всех хартий и так далее. Ну, это мы разберемся, это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку — не мытьем, так катаньем — хочется расшатать Беларусь», — продолжил Лукашенко.

Он отметил, что сигналы и конкретные действия идут из-за рубежа. «К счастью, мы обнаружили все эти центры, знаем всех этих змагаров и беглых. Но знать мало, этому надо противостоять», — заключил президент.

В Белоруссии несколько месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Глава государства не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.