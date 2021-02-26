Лукашенко опроверг слухи о передаче власти сыновьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в стране старшему сыну Виктору. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Виктор будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности «со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Увольнение связано с тем, что в пятницу, 26 февраля старший сын Лукашенко был избран на пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал о продолжающихся попытках расшатать Белоруссию. По его словам, 2021 год будет очень непростой, поскольку в обществе есть «некоторое недопонимание процессов развития», а внешние силы хотят дестабилизировать обстановку.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.