Лукашенко пригрозил собрать боеспособный спортивный десант для высадки в Токио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Национального олимпийского комитета пригрозил собрать боеспособный спортивный десант для высадки в Токио, где в июле-августе пройдут XXXII Летние Олимпийские игры. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

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«Именно вашими усилиями создается спортивная слава Белоруссии. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному. Именно с вас будут брать пример новые поколения белорусских спортсменов», — обратился Лукашенко к собравшимся на заседании.

Он отметил, что абсолютное большинство спортсменов — настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Белоруссии.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил Лукашенко участвовать во всех мероприятиях, проводимых под своей эгидой. По словам президента МОК Томаса Баха, нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет президент, не защищает спортсменов от политической дискриминации.

Ранее МОК отказался отменять Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года. При этом больше 80 процентов японцев хотят вновь перенести или вовсе отменить Олимпиаду, отложенную на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19.