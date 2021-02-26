Лукашенко на посту президента НОК Белоруссии сменил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перестал занимать должность председателя Национального олимпийского комитета (НОК), на которую он был назначен в мае 1997 года. Об сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

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На этом посту его сменил старший сын Виктор Лукашенко.

С апреля 2019 года он исполнял обязанности первого вице-президента НОК Белоруссии, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост.

Ранее 26 февраля Лукашенко на заседании Национального олимпийского комитета пригрозил собрать боеспособный спортивный десант для высадки в Токио, где в июле-августе пройдут XXXII Летние Олимпийские игры. Он отметил, что абсолютное большинство спортсменов — настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Белоруссии.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил Лукашенко участвовать во всех мероприятиях, проводимых под эгидой организации. По словам президента МОК Томаса Баха, нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет президент, не защищает спортсменов от политической дискриминации.