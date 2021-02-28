Тихановская спрогнозировала срок отставки Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала предположения относительно срока отставки президента Белоруссии Александр Лукашенко с поста главы государства. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag.

«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», — спрогнозировала политик.

По ее словам, большую роль в этом сыграет давление на режим внутри страны. Кроме того, она надеется на прочный союз между новым правительством США и ЕС. «Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным», — добавила она.

Тихановская также отметила, что за последние шесть месяцев изменилась вся Белоруссия, и «никому уже не удастся выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства». Она подчеркнула, что верит в мирный протест и выступает за мирное решение.

Ранее в феврале Светлана Тихановская рассказала о своих контактах с Западом. Она отметила, что способна свободно общаться с иностранными лидерами на английском языке, а во время встреч старается передать им «чуточку той боли», которую испытывают белорусы из-за преследований со стороны властей.