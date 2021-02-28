Младший сын Лукашенко покатался на лыжах с отцом и Путиным

Россия 1

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры появились в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отмечается, лидеры двух стран отправились на лыжную прогулку после встречи в Сочи, которая прошла 22 февраля. При этом Лукашенко сопровождал его сын Николай.

«Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам», — предложил белорусский лидер сыну. Однако тот предпочел ехать за отцом и его российским коллегой.

Ранее сообщалось, что Лукашенко во время переговоров в Красной Поляне подарил Путину корзину с белорусскими продуктами. В частности, в корзине можно было увидеть этикетки белорусских аналогов хамона и пармезана.