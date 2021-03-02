Соратников Тихановской обвинили в подготовке захвата Гомеля

Четверо доверенных лиц бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской вынашивали план по захвату Гомеля. С таким обвинением выступил Следственный комитет (СК) республики.

Информация была получена в ходе расследования уголовного дела в отношении мужа Тихановской Сергея. После этого материалы дела выделили в отдельное производство. Как заявили в СК Белоруссии, чтобы осуществить план, соратники Тихановской искали желающих среди военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и МЧС.

Следствие утверждает, что планы о захвате административных зданий Гомеля обсуждались на встрече 5 августа 2020 года, на ней присутствовала лично Тихановская, которая поддержала эти намерения и согласилась выделить деньги на покупку орудий и предметов «для совершения этого преступления».

Ранее СК Белоруссии сообщил, что передал в Генеральную прокуратуру все необходимые документы, чтобы потребовать у Литвы экстрадиции Тихановской.

21 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Тихановской и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. До этого было возбуждено производство по факту деятельности Координационного совета белорусской оппозиции.

Светлана Тихановская — жена популярного блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом. На президентских выборах 9 августа прошлого года она, согласно официальным подсчетам, получила 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская уехала в Литву.