Белорусская оппозиция попросит заблокировать счета госбанков за рубежом

Белорусское «Народное антикризисное управление» (НАУ), возглавляемое членом президиума Координационного совета оппозиции Павлом Латушко, попросит крупнейшие иностранные финансовые организации заблокировать счета госбанков Беларусбанк и Белинвестбанк за поддержку режима президента Александра Лукашенко. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале организации.

Оппозиция обвиняет Беларусбанк и Белинвестбанк в обслуживании счетов белорусского ОМОНа и других правоохранительных структур, попавших под зарубежные санкции. Своими действиями она намерена добиться приостановления международных операций этих банков, тем самым осложнив государственное финансирование силовых подразделений.

«НАУ направило письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета Беларусбанка и Белинвестбанка», — говорится в сообщении.

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Активисты отметили, что представленная инициатива является частью кампании «Белорусского освобождения. Весна-2021». «Она направлена на блокирование обслуживания в банках структур, ответственных за фальсификации, насилие и репрессии против мирных белорусских граждан», — отметили в НАУ.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз продлил санкции против Белоруссии на год. Уточняется, что ограничения против высокопоставленных белорусских чиновников, а также против компаний и бизнесменов, «извлекающих выгоду из режима» президента Александра Лукашенко, сохранятся до 28 февраля 2022 года.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.