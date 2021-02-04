Минск прокомментировал создание общей валюты с Россией

Сообщения об ускоренной работе по созданию общей валюты России и Белоруссии являются фейком и не имеют ничего общего с действительностью. Таким образом в пресс-службе Нацбанка Белоруссии отреагировали на вопрос агентства «Интерфакс».

До этого Telegram-канал Народного антикризисного управления, созданного членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко, заявил об активизации работы по единой валюте.

В сообщении со ссылкой на источники в Нацбанке было указано, что готовится дорожная карта, но в каком виде реализуют предложение, пока неясно. Речь может идти как о создании эмиссионных центров, так и о переходе на российские рубли, то есть «полной зависимости финансовой системы страны от Кремля».

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Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что создание единой валюты стран Союзного государства неизбежно и альтернативы ей нет.

По его словам, к такому развитию событий подталкивают особые человеческие отношения между жителями России и Белоруссии, а также полная заточенность белорусской экономики на своего партнера.

До президентских выборов 9 августа 2020 года действующий президент республики Александр Лукашенко намекал, что Россия угрожает независимости страны. После голосования, завершившегося беспрецедентными протестами, Лукашенко перешел на обвинения в адрес Польши и стран Балтии. Позднее, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, он договорился о новых кредитах, часть из которых уже выделена Белоруссии.