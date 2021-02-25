ЕС продлил санкции против Белоруссии

Европейский Союз продлил санкции против Белоруссии на год. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Уточняется, что ограничения против высокопоставленных белорусских чиновников, а также против компаний и бизнесменов, «извлекающих выгоду из режима» президента Александра Лукашенко, сохранятся до 28 февраля 2022 года. В ведомстве напомнили, что к настоящему моменту в санкционный список включены 88 физических лиц и семь предприятий.

Брюссель предупредил, что продолжит следить за развитием событий в Белоруссии. «Кроме того, ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе путем поддержки гражданского общества и независимых СМИ», — говорится в сообщении.

17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества». В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к новым санкциям присоединилась Великобритания.