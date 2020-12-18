Великобритания расширила санкции против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте МИД Соединенного Королевства.

Согласно заявлению ведомства, Великобритания присоединилась к третьему пакету санкций Европейского союза (ЕС) против Минска. В санкционный список были внесены 29 человек и семь юридических лиц. Ограничения предполагают заморозку активов белорусских граждан и компаний.

Ранее Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества». В санкционный список были включены заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Сивак, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, генеральный прокурор Андрей Швед, бизнесмен Александр Шакутин, судьи и силовики.