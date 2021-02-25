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В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против Минска

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Фото: TOM BRENNER / Reuters

Комитет по международным делам палаты представителей США принял резолюцию, в которой призывает ввести новые санкции в отношении Минска. Запись заседания комитета опубликована на его официальном YouTube-канале.

В Конгрессе США считают необходимым принять дополнительные точечные меры против белорусских властей и представителей избирательной комиссии, причастных к фальсификации результатов выборов президента в августе 2020 года. Согласно резолюции, введение новых санкций следует скоординировать с Европейским союзом (ЕС), Великобританией, Канадой и другими союзниками Штатов.

Помимо этого предлагается наложить ограничения на деятельность ряда белорусских госкомпаний. Авторы также выступают за освобождение всех задержанных во время протестов и начало диалога между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и представителями оппозиции.

На данный момент резолюция направлена на рассмотрение полным составом палаты представителей. В случае ее принятия нижней палатой Конгресса она будет рассмотрена в Сенате.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз продлил санкции против Белоруссии на год. Уточняется, что ограничения против высокопоставленных белорусских чиновников, а также против компаний и бизнесменов, «извлекающих выгоду из режима» президента Александра Лукашенко, сохранятся до 28 февраля 2022 года. В Совете ЕС напомнили, что к настоящему моменту в санкционный список включены 88 физических лиц и семь предприятий.

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