Белорусский дипломат насчитал две сотни недовольных властью на весь Минск

Постпред Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич раскритиковал доклад Верховного комиссара организации Мишеля Бачелета по ситуации с правами человека в стране и заявил, что документ не отражает объективную ситуацию с численностью протестных акций, пишет портал Tut.by.

По его словам, в стране, где проживает девять с половиной миллионов человек, на YouTube-каналы противников действующей власти подписаны не более 20-30 тысяч белорусов. Дипломат добавил, что после окончания выборов в Минске на улицы выходило не более двух сотен недовольных. «100, максимум 200 человек протестующих на все двухмиллионное население столицы», — подчеркнул Амбразевич.

Он добавил, что все демонстрации оппозиции в стране после окончания президентских выборов носили «насильственный характер», а отдельные люди и вовсе незаконно присваивали себе статус журналистов, чтобы координировать акции. «Рекомендации основаны на идеальных кабинетных теориях, применимых разве что в стерильном мире», — заключил постпред.

Отмечается, что доклад Верховного комиссара о беспрецедентном кризисе в области прав человека в Белоруссии поддержали все страны Евросоюза, а также США и Канада. Китай, КНДР, Венесуэла, Сирия и Россия назвали его вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее стало известно, что белорусский суд приговорил к тюремному заключению двух белорусских журналисток, которые вели онлайн-трансляцию с одной из протестных акций. Дело было рассмотрено за три дня, обвинение полагало, что девушки якобы координировали действия демонстрантов. У них также конфисковали всю технику и уничтожили жилетки с надписью «Пресса».

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции несогласных с итогами жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.