Белоруссия попросила Литву выдать Тихановскую

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву официальный запрос об экстрадиции лидера оппозиции Светланы Тихановской, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что вынуждены просить Вильнюс выдать политика из-за того, что она совершала на родине «преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

21 декабря Генпрокуратура завела уголовное дело против Тихановской и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. До этого было возбуждено производство по факту деятельности Координационного совета белорусской оппозиции. Сама бывший кандидат в президенты отвергает все обвинения.

2 марта литовские власти заранее отказались экстрадировать политика и заявили, что никогда не выдадут людей, преследуемых у себя на родине за оппозиционную деятельность. «В Минске это прекрасно знают», — говорилось в сообщение литовского министерства иностранных дел.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Акции несогласных с итогами выборов жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.