Литва снова отказалась выдать Тихановскую Белоруссии

Литва не намерена рассматривать просьбу Белоруссии о выдаче лидера оппозиции Светланы Тихановской. Об отказе сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет «Интерфакс».

«Все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам — ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания», — сказал он.

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5 марта генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву официальный запрос об экстрадиции лидера оппозиции Светланы Тихановской. В ведомстве отметили, что вынуждены просить Вильнюс выдать политика из-за того, что она совершала на родине «преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства». Политика обвиняют в призывах к захвату власти, организации экстремисткой группировки и других преступлениях. Она была объявлена в розыск в Белоруссии и России.

Литва уже второй раз отказывает белорусским властям в выдаче Тихановской.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Акции несогласных с итогами выборов жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.