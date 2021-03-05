Лукашенко рассказал о судьбе белорусов в случае «настоящей диктатуры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что если бы в стране существовала «настоящая диктатура», он бы заставил всех граждан передвигаться исключительно на велосипедах, пишет РИА Новости.

Свое заявление глава государства сделал во время посещения мотовелозавода в Минске. Лукашенко заверил, что является большим поклонником двухколесного транспорта, и подчеркнул, что он доступен каждому. «Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово», — сказал президент.

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Белорусский лидер добавил, что с детства любил велосипеды, и если бы его судьба сложилась иначе, уделял бы велоспорту гораздо больше времени. Лукашенко также пообещал поддерживать производство велосипедов в стране. По его мнению, конкуренция на этот рынке очень большая, ведь это лучше, «чем футбол или хоккей».

Ранее Лукашенко пообещал «не давать спуску» любой компании, которая откажется сотрудничать с властью и подчеркнул, что руководство страны «никогда не опустится перед частниками на колени». «Я человек государственный и буду требовать как авторитарный руководитель или, как вы хотите, диктатор», — заявил президент.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению.