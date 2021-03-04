Лукашенко дал совет по развитию белорусской нации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал совет по развитию нации. По его мнению, белорусы могут сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах. Об этом пишет БЕЛТА.

Он обратил внимание, что традиционная церемония вручения государственных наград и генеральских погон имеет особый смысл в Год народного единства.

«Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное — нацеленных на результат (...). Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, за годы независимости в Белоруссии сформировалось общество, которое хорошо осознает, что фундамент единства народа и его успешного будущего — упорный созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка. «По-другому быть не должно. Ведь мы живем на родной земле, мы единый народ, любим свою страну и сделаем все, чтобы дети и внуки жили в мире и согласии», — отметил он во время торжественной церемонии.

19 февраля Лукашенко пояснил, что национализм — это не болтовня на «мове», а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти. «Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о лозунгах оппозиции, представители которой приравнивают действующую власть к фашистской. «Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями», — заявил он.

В июле президент отметил, что белорусы самостоятельно строят независимую на международной арене, современную и уникальную страну. Лукашенко добавил, что многовековая история Белоруссии предопределила близость белорусов с братскими народами, внешнеэкономическую и внешнеполитическую многовекторность.

До этого он рассказал, что белорусы шли более тысячи лет к своей независимости: «Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции».