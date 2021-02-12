Лукашенко пригрозил бизнесу за отказ работать на государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании пообещал «не давать спуску» частному бизнесу, который откажется работать на государство, сообщает БЕЛТА.

По его словам, власти будут активно бороться со всеми предпринимателями, которые не являются патриотами. Президент призвал таких бизнесменов немедленно покинуть страну, а всех остальных начинать работать на интересы республики. «Я человек государственный и буду требовать как авторитарный руководитель или, как вы хотите, диктатор», — пригрозил Лукашенко.

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Он добавил, что руководство страны никогда не опустится перед «частниками» на колени, и привел в пример предприятия, которые закрывались в отдельные дни протестов в знак солидарности с белорусской оппозицией. «Я предупредил комитет госконтроля: закрылись, не вы же закрывали, и чтобы ни одно не открылось», — добавил белорусский лидер.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению.

К акциям солидарности с протестующими нередко подключались белорусские предприниматели. Они вывешивали на своих торговых точках оппозиционную символику и помогали демонстрантам скрываться от ОМОНа. В ответ на это силовики громили витрины и привлекали бизнесменов к ответственности за участие в несанкционированных акциях.