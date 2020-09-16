Заподозренный в финансировании протестов в Белоруссии бизнесмен попросил помощи

Основатель IT-компании PandaDoc Микита Микадо, которого заподозрили в финансировании протестов в Белоруссии, остановил проект помощи уволенным силовикам в стране. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».

Бизнесмен помог десяткам бывших милиционеров, однако теперь он заявил, что ему самому нужна помощь: четверо сотрудников его минского офиса были арестованы и обвинены в мошенничестве.

Микадо назвал происходящее в Белоруссии политическими репрессиями, цель которых — оказать на него давление. «Мне очень тяжело. Очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не сделал», — признался бизнесмен.

Материалы по теме «Репрессиями нас не запугать» Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко? «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?

Он предположил, что четверых сотрудников его компании задержали, поскольку его инициатива с помощью силовикам оказалась слишком успешной. По словам Микадо, задержанные коллеги не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами.

После задержаний своих сотрудников бизнесмен приостановил проект помощи силовикам. Он отметил, что это было его личным решением в связи с беспокойством о безопасности коллег.

Обыски в минском офисе международной IT-компании PandaDoc прошли 2 сентября. По заявлению Комитета госконтроля, они проводились в рамках следственных действий по статье об уклонении от уплаты налогов. Уже 5 сентября под арестом оказалось все руководство белорусского филиала. Микадо заявлял, что PandaDoc как резидент Парка высоких технологий пользовалась упрощенной системой налогообложения. Микадо известен в Белоруссии как инициатор проекта помощи местным силовикам, которые не хотят участвовать в подавлении протестов, но боятся уйти со службы из-за потери дохода.