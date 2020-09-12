Бизнесмена из фильма Дудя обвинили в финансировании протестов в Белоруссии

«Белтелерадиокомпания» (БТ) обвинила IT-компанию PandaDoc и в первую очередь ее основателя Микиту Микадо в финансировании протестов в стране. Об этом говорится в телесюжете, опубликованном на сайте госканала.

«Из-за личных амбиций руководителя из США сотрудники минского филиала стали втянутыми в грязную политическую игру с финансированием протестов. Хотя хотели лишь работать и развиваться», — сообщает БТ.

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По данным журналистов, Микадо, известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, проводил средства для финансирования женских акций солидарности против насилия через свой минский офис PandaDoc. В ноябре 2019 к главе офиса Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам PandaDoc Бибек Бхаттари и заявил, что компания оказывает помощь «Центру по продвижению прав женщин», зарегистрированному в Минске.

Учредителем Центра является супруга директора по продукту PandaDoc Виктора Кувшинова Александра Дикан, которая сейчас активно участвует в протестном движении «Женская сила», активистки которого проводят женские марши против насилия в Белоруссии. Первый транш Центр получил еще в мае, задолго до президентских выборов в стране.

Адвокат PandaDoc Антон Гашинский уже подтвердил порталу TUT.by, что компания действительно занимается благотворительностью и поддерживает различные негосударственные сообщества. Среди них не только «Центр по продвижению прав женщин», но и образовательные проекты, а также гражданские инициативы, появившиеся в рамках борьбы с эпидемией COVID-2019. «Уверены, что помощь компании была использована по назначению в соответствии с уставными целями фонда», — подчеркнул юрист.

Обыски в минском офисе международной IT-компании PandaDoc прошли 2 сентября. По заявлению Комитета госконтроля, они проводились в рамках следственных действий по статье об уклонении от уплаты налогов. Уже 5 сентября под арестом оказалось все руководство белорусского филиала. Микадо заявлял, что PandaDoc как резидент Парка высоких технологий пользовалась упрощенной системой налогообложения. Помимо участия в фильме Дудя, Микадо известен в Белоруссии как инициатор проекта помощи местным силовикам, которые не хотят участвовать в подавлении протестов, но боятся уйти со службы из-за потери дохода.