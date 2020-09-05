В Белоруссии арестовали руководителей фирмы бизнесмена из фильма Дудя

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии арестовали четверых руководителей минского отделения IT-компании PandaDoc, чей основатель, бизнесмен Микита Микадо, известен по фильму журналиста Юрия Дудя о Кремниевой долине. Об этом сообщает BBC News.

Арестованы бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и глава HR Владислав Михолап. Им вменяют хищение бюджетных средств с использованием служебного положения. По вменяемой статье им грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

2 сентября в офис фирмы пришли с обыском силовики из Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. По словам главы компании, проводилась проверка по статье об уклонении от уплаты налогов.

В августе 2020 года на фоне протестов в Белоруссии в связи с результатами выборов президента Микадо через Instagram обратился к силовикам. Он предложил тем, кто не хочет участвовать в подавлении протестов, но боится остаться без работы, написать ему. «Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу», — заявил он. Он также призвал других предпринимателей поддержать инициативу.