У фирмы бизнесмена из фильма Дудя начались проблемы в Белоруссии

В Минске начались проблемы у IT-стартапа PandaDoc, чей основатель, бизнесмен Микита Микадо, известен по фильму журналиста Юрия Дудя о Кремниевой долине. На топ-менеджера фирмы Виктора Кувшинова завели уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном организованной группой. Об этом в Instagram сообщила его жена.

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Накануне, 2 сентября, в офис компании пришли с обыском силовики из Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. По словам главы компании, проводилась проверка по статье об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщила жена Виктора Кувшинова, к вечеру 2 сентября Кувшинова, а также директора минского офиса PandaDoc Дмитрия Рабцевича не отпустили из ДФР. Их отправили в изолятор временного содержания. Информация о том, когда обоих мужчин выпустят на свободу, не предоставляется. По вменяемой статье Кувшинову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

В августе 2020 года на фоне протестов в Белоруссии в связи с результатам выборов президента Микадо через Instagram обратился к силовикам. Он предложил тем, кто не хочет участвовать в подавлении протестов, но боится остаться без работы, написать ему. «Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу», — заявил он. Он также призвал других предпринимателей поддержать инициативу.