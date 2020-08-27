В минском офисе The Village прошли обыски. Как сообщается на сайте издания, силовики пришли в агентство Vondel/Hepta, где работают редакции The Village Беларусь и Kyky.

Уточняется, что офисы изданий посетили сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). Они побеседовали с директором агентства и издателем The Village Беларусь Александром Василевичем, а затем уехали вместе с ним.

Совладелец компании Mint Media, в которую входят издания, Дарья Мински рассказала, что силовики «расследуют налоговые преступления».

Сайт The Village Беларусь в течение этой недели блокируют для жителей республики. На территории Белоруссии он доступен только через VPN.

Ранее в августе компания «Яндекс» вывезла из Белоруссии часть сотрудников минского офиса. Это произошло после визита силовиков, которые представились сотрудниками МВД Белоруссии и провели обыск. Всего в минском офисе «Яндекса» работает около 300 человек.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста. Граждане выступают против результатов выборов, на которых, по официальным данным, Светлана Тихановская получила 10 процентов голосов, а президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов.

В дни протестов многие жители страны сообщали о проблемах с доступом в интернет. В такие периоды работали со сбоями некоторые сайты белорусских СМИ и не открывались страницы государственного агентства БелТА. В связи с этим люди стали активно пользоваться VPN для возвращения доступа к соцсетям и интернет-ресурсам.