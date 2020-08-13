Россия попросила Белоруссию объяснить обыски в минских офисах «Яндекса»

Посольство России в Белоруссии попросило белорусских властей предоставить информацию об обысках в минских офисах «Яндекса». Об этом дипломаты сообщили агентству «Интерфакс».
«Представители "Яндекса" проинформировали посольство о посещении белорусскими правоохранителями трех офисов компании в Минске. На вопросы правоохранителей сотрудниками компании были даны исчерпывающие ответы», — приводит агентство слова представителей российского диппредставительства.
Там подчеркнули, что ожидают получить от белорусских властей более подробную информацию: уточнить причины того внимания, которое проявили к компании спецслужбы. Какие именно структуры обыскивали офисы, не сообщается. Следственный комитет страны от причастности к обыскам открестился.
Ранее сообщалось, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офис «Яндекса» и Uber в Минске.
Это случилось на фоне массовых акций протеста, которые пятый день идут по всей Белоруссии. Протесты были вызваны прошедшими 9 августа президентскими выборами, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав более 80 процентов голосов.