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Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из Белоруссии после визита силовиков

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Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Компания «Яндекс» вывезла из Белоруссии часть сотрудников минского офиса, сообщает The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, это произошло после обысков силовиков. Тогда в здание пришли люди в черном с оружием и заблокировали офис.

По данным источников, тех сотрудников, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома. Всего в белорусском офисе работает около 300 человек. Вывезли из страны пока только часть сотрудников, а не большинство.

В «Яндексе» внутри республики также стал действовать специальный оперштаб, который помогает решать вопросы безопасности сотрудников и оказывает юридическую помощь при необходимости. Сам белорусский офис уже несколько месяцев закрыт для посещения, а сотрудники работают на удаленном режиме.

13 августа неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офис «Яндекса» в Минске. Они представились сотрудниками МВД Белоруссии и провели обыск.

По данным компании, основания для этих действий в протоколах не были указаны. По неофициальным данным, оперативники хотели получить информацию о поездках сервиса «Такси». С обысками явились в тот же день и в здание компании Uber.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста из-за недовольства итогами президентских выборов, в которых, по официальным данным, с большим перевесом победил Александр Лукашенко. Для разгона протестующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Также за дни протестов многие жители страны сообщали о проблемах с доступом в интернет.

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