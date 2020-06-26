В Белоруссии против автора оппозиционного Telegram-канала открыли уголовное дело

Против задержанного администратора оппозиционного Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика открыли уголовное дело. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на жену задержанного Дарью.

По ее словам, мужчина находится в одном СИЗО Минска. Уголовное дело против него возбуждено по статье 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Лосику грозит до трех лет лишения свободы.

«Позвонил дежурный следователь и рассказал, что дали дежурного адвоката», — рассказала Дарья.

25 июня сообщалось, что в квартиру к Лосику пришли девять человек, в том числе три милиционера и двое понятых. Они показали ордер, подписанный прокурором, и провели у мужчины обыск, после чего задержали его. У Лосика изъяли ноутбук и телефон.

В Белоруссии 9 августа состоятся выборы президента. Власти задержали двух оппозиционных претендентов — бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского, а также ряд активистов. Это вызвало акции протеста в Минске и других городах. Действующий президент Александр Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявил, что в стране хотели устроить революцию.

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