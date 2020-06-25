В Белоруссии пришли с обыском к автору оппозиционного Telegram-канала

В Белоруссии пришли с обыском к одному из авторов оппозиционного Telegram-канала «Беларусь головного мозга». Об этом сообщает сам канал.

В квартиру к Игорю Лосику пришли девять человек, в том числе три милиционера и двое понятых. Они показали ордер, подписанный прокурором. Причина обыска неизвестна.

В Белоруссии 9 августа состоятся выборы президента. Власти арестовали двух оппозиционных претендентов — экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского, а также ряд активистов. Это вызвало акции протеста в Минске и других городах. Действующий президент Александр Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявил, что в стране хотели устроить майдан.

Лукашенко также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным факты вмешательства в белорусские выборы из РФ.

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