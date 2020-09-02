В Белоруссии устроили обыск в офисе бизнесмена из фильма Дудя

В Минске силовики из Департамента финансовых расследований КГБ устроили обыск в офисе IT-стартапа PandaDoc. Его основатель Микита Микадо известен по фильму российского журналиста Юрия Дудя о Кремниевой долине. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Речь идет о компании PandaDoc, головной офис которой находится в Сан-Франциско. Глава компании заявил, что проводится проверка по статье об уклонении от уплаты налогов, однако отверг все претензии силовиков. Он подчеркнул, что PandaDoc состоит в «Парке высоких технологий» и находится на упрощенной системе налогообложения, поэтому никаких уходов от налогов не было.
По его словам, силовики закрыли сотрудников белорусского офиса в помещении, им запрещают пользоваться телефонами и требуют разблокировать компьютеры под угрозой изъятия техники. По словам бизнесмена, несколько сотрудников PandaDoc забрали из дома, в настоящее время их местонахождение неизвестно.
В августе 2020 года на фоне протестов в Белоруссии из-за результатов президентских выборов Микадо через Instagram предложил свою помощь местным силовикам, которые не хотят участвовать в подавлении протестов, но боятся уйти со службы из-за потери дохода. «Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу», — говорится в сообщении. Он призвал других предпринимателей присоединиться к инициативе.
Ранее сообщалось, что российский технологический гигант «Яндекс» эвакуировал своих сотрудников из Белоруссии после того, как в минский офис компании пришли с обысками. Сотрудников, которые не захотели покидать страну, отправили из Минска в загородные дома.