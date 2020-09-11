Польша захотела переманить белорусские компании

Власти Польши захотели переманить белорусские IT-компании к себе в страну, предложив им переезд в рамках программы Poland Business Harbour. Об этом говорится на правительственном сайте.

IT-специалистам, стартапам и другим компаниям обещают помочь с офисами, инвесторами и переездом родственников. Власти готовы предоставить также юридическую и визовую поддержку. В документе отмечается, что физлица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на быструю регистрацию бизнеса и постоянный контакт с органами местного самоуправления.

Специалисты также имеют право принять участие в грантовой программе. «Безопасность, потенциал для развития, подкрепленный стабильной экономикой и надежными партнерами — белорусские предприниматели найдут все это в Польше», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более ста белорусских компаний задумались о полном или частичном переносе своего бизнеса в Латвию. Десять фирм уже приняли такое решение, а около ста запросили у латвийского правительства консультации.

Ранее о возможности ухода из Белоруссии и закрытии офиса рассказали в Viber. Компания объяснила, что на такие меры пришлось пойти из-за захвата вооруженными людьми офисов Uber и «Яндекса» в Минске. Протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко начались 9 августа, в день президентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными.