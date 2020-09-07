Более ста белорусских компаний задумались о переезде в Латвию

Более ста белорусских компаний задумались о полном или частичном переносе своего бизнеса в Латвию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Десять компаний уже приняли такое решение, а около ста запросили у латвийского правительства консультации о такой возможности.

По словам директора Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспара Рожкалнса, наиболее заинтересованы в этом представители IT-сектора. Правительство в данный момент разрабатывает инструкции для белорусских предпринимателей о необходимых шагах для переноса бизнеса.

Ранее о возможности ухода из Белоруссии и закрытии офиса рассказали в Viber. Компания объяснила, что на такие меры пришлось пойти из-за захвата вооруженными людьми офиса Uber и «Яндекса» в Минске. Гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа предупредил о возможном сокращении инвестиций в страну, поскольку, по его мнению, нельзя вкладывать деньги туда, где люди живут в страхе.

Протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко начались 9 августа, в день президентских выборов, которые оппозиция считает тотально сфальсифицированными. Официально считается, что Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Его же оппоненты уверены, что столько набрала, наоборот, Светлана Тихановская.