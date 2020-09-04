«Похороны» белорусского IT попали на видео

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Символические «похороны» белорусской IT-сферы попали на видео. Его опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

Протестующие принесли к зданию Парка высоких технологий (ПВТ) табличку с надписью «белорусский IT-сектор» и траурной черной лентой. Рядом с ней они положили разбитую клавиатуру, две гвоздики, рюмку с водкой и кусок черного хлеба.

Ранее о возможности ухода из Белоруссии и закрытии офиса рассказали в Viber. Компания объяснила, что на такие меры пришлось пойти из-за захвата вооруженными людьми офиса Uber и «Яндекса» в Минске. Гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа предупредил о возможном сокращении инвестиций в страну, поскольку, по его мнению, нельзя вкладывать деньги туда, где люди живут в страхе.

Протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко начались 9 августа, в день президентских выборов, которые оппозиция считает тотально сфальсифицированными. Официально считается, что Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Его же оппоненты уверены, что столько набрала, наоборот, Светлана Тихановская.