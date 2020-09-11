В Белоруссии заблокировали счета фирмы бизнесмена из фильма Дудя

Белорусские счета IT-стартапа PandaDoc оказались заблокированы, поэтому компания не может выплатить зарплату своим сотрудникам. Об этом сообщается на сайте фирмы. Основатель компании Микита Микадо, который стал известен благодаря фильму журналиста Юрия Дудя о Кремниевой долине, ранее поддержал протестующих.

Теперь PandaDoc не может выплатить зарплату более чем 250 своим сотрудникам, сделать отчисления в фонд соцзащиты населения и заплатить налоги. Блокировку счетов компании связали с уголовным преследованием сотрудников стартапа, которых ранее обвинили в хищении в особо крупном размере. «Возможно, речь идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам», — сказано в сообщении фирмы.

PandaDoc опровергла все обвинения, отметив, что ведет бизнес честно, но на них обрушилась «репрессивная машина». В стартапе указали, что в Белоруссии началась волна переездов IT-компаний в другие юрисдикции. По оценкам фирмы, это на 6,5 процента снизит ВВП страны.

В начале сентября сотрудники правоохранительных органов Белоруссии арестовали четырех руководителей минского отделения PandaDoc. В августе на фоне протестов в Белоруссии в связи с результатами выборов президента Микадо через Instagram обратился к силовикам и предложил тем, кто не хочет участвовать в подавлении протестов, но боится остаться без работы, написать ему.