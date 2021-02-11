Лукашенко потребовал искоренить «посредников» и «торгашей» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал «поставить на место» частный бизнес, который финансово помогает протестующим и пытается влиять на политические процессы. Его цитирует «Интерфакс».

По его словам, «частникам» нужно понимать, что в политике другие правила и законы, нежели на рынке. Президент также призвал искоренить бизнес, который ведет «негосударственную политику». «Нам надо "дожать" эту ситуацию и поставить на место всех этих посредников и торгашей, они не должны наживаться на труде крестьян», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что катализатором протестов в стране стала молодежь, которая «шикует на мерседесах» и тем самым подогревает у большинства интерес к смене власти в республике. «Вот в чем соль», — заключил белорусский лидер.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению.

К акциям солидарности с протестующими нередко подключались белорусские предприниматели. Они вывешивали на своих торговых точках оппозиционную символику и помогали демонстрантам скрываться от ОМОНа. В ответ на это силовики громили витрины и привлекали бизнесменов к ответственности за участие в несанкционированных акциях.