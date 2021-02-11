Лукашенко предупредил о риске «перевернуть планету» из-за протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что «общемировой протест», который охватил многие страны, несет угрозу для международной безопасности, так как способен «перевернуть планету», передает РИА Новости.

По его словам, протесты стали отражением системного политического и социального кризиса на Земле, который способен разрушить «основы сложившегося миропорядка». «Пришло время вынести эту тему на международный уровень, пока не перевернулась планета», — предупредил Лукашенко.

Он добавил, что белорусские власти за последнее время научились «сближать позиции и вырабатывать решения общих проблем». Это демонстрирует ряд мирных международных инициатив, которые рассматриваются при посредничестве Минска, отметил глава государства.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками. Десятки людей были приговорены к тюремному заключению.