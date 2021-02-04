Названа дата суда над белорусским оппозиционером Бабарико

Верховный суд Белоруссии назвал дату начала рассмотрения уголовного дела оппозиционера и бывшего топ-менеджера Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщает РИА Новости.

Первое заседание по делу банкира состоится 17 февраля в 11:00 по местному времени (совпадает с московским) в здании Московского районного суда Минска. Процесс пройдет в открытом режиме с привлечением коллегии судей.

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Бабарико обвиняют по части 3 статьи 430 («Получение взятки») и части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем») УК республики. По версии следствия, оппозиционер причастен к выводу за рубеж нескольких сотен миллионов долларов. Вместе с ним по делу проходят еще шесть менеджеров Белгазпромбанка, все они признали свою вину.

Оппозиционер находится в СИЗО КГБ с 18 июня. На все недвижимое имущество его семьи наложен арест, а сам он не был допущен к участию в президентских выборах. Белорусские власти считают, что за ним стояли «русские кукловоды из "Газпрома"». Сам Бабарико связывает свое заключение с политическими преследованиями.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОНом. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.